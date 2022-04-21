Уссурийск, Приморский край, , 11:07 — REGNUM В Уссурийске на семинаре-совещание «Развитие агропромышленного комплекса» участники обсудили возможность выпуска запчастей и отдельных деталей для сельхозтехники в условиях западных санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Сельхозтехника Tatarstan.ru

Читайте также: Власти Приамурья заявили, что сфера строительства выдержала удар санкций

Участвовали руководители крупных промышленных предприятий: «Аскольд», «Уссурийский локомотиворемонтный завод», «Дальзавод», «Изумруд», а также производители сельхозпродукции, дилеры сельскохозяйственной техники.

«Приморские промышленники подтвердили свою готовность к выпуску деталей и узлов по отдельным чертежам», — пояснил министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

Он добавил, что для серийного выпуска таких деталей необходима консолидация объема заказов от всех участников рынка, имеющих потребность в такой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области развивают импортозамещение и привлекают на работу местные кадры в строительной сфере. Эта отрасль экономики достойно выдержала удар санкций и пандемии.