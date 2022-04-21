* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:06 — REGNUM После убийства талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле полковника Касима Каюма, бывшего офицера министерства внутренних дел Афганистана, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве акта соболезнования выплатило его семье 500 000 афгани.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Абдул Нафи Такур, пресс-секретарь министерства внутренних дел, написал в «Твиттере», что Абдул Рахим Сакиб, помощник министра, Зайнулла Абир, начальник штаба МВД, и Наджибулла Хекмат, генеральный секретарь министерства, посетили дом Касима Каюма, чтобы выразить соболезнования и передать указанную сумму.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещали расследовать убийство Касима Каюма, однако в ходе этого визита членам его семьи, по-видимому, не сообщили, как был убит бывший офицер МВД.

Масуд Андараби, бывший глава МВД Афганистана, ранее заявил, что Касим Каюм погиб под пытками боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).