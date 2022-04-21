Москва, 21 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. На протяжении последних 8 лет Россия увеличивала долю золота в своих золотовалютных резервах. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Золото

«Мы планомерно увеличивали долю золота в наших резервах. За 8 лет она увеличилась с 9 до 21%», — сказала Набиуллина.

По доли золота в резервах Россия имеет один из самых высоких показателей среди развивающихся стран, отметила глава Центробанка.

«У нас сейчас 2,3 тыс. тонн золота. В объемах это больше чем в Китае, Индии, Турции. Большая доля золота у многих развитых стран. Но у них практически нет валютных резервов, потому что они сами выпускают резервные валюты, а запасы золота у них остались с тех пор, когда валюты были привязана к золоту. А у нас производство золота увеличилось почти на 100 тонн в год», — сообщила Набиуллина.