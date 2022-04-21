Элиста, , 11:05 — REGNUM Пассажирский поезд из Элисты в Анапу будет запущен на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

В вагоне поезда Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В прошлом году мы совместно с РЖД запустили поезд из Элисты до Анапы. Он оказался востребованным – средняя загрузка вагонов составляла 70%. В этом году для комфортного отдыха земляков мы решили вновь открыть подобный маршрут, но уже 22 апреля, а не в июле. Продажа билетов стартовала», — написал руководитель региона в своём телеграм-канале.

Работа по развитию железнодорожной отрасли в Калмыкии продолжается. Так, например, в рамках празднования фестиваля тюльпанов в степной республике встретили туристический поезд «Цветущая степь» с туристами со всей России.