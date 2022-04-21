Москва, , 11:05 — REGNUM Включение в число граждан, которые смогут получить материнский (семейный) капитал, отцов, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., приветствует адвокат Лариса Феттер. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она пояснила:

Материнский капитал Credits-helps.ru

«В случае лишения отца родительских прав или его смерти, дети получат возможность распоряжаться сертификатом в равных долях. Закон о праве отцов на материнский капитал — разумная корректировка правовой нормы. В течение применения закона о материнском (семейном) капитале выявились пробелы, которые лишили некоторых получателей средств государственной поддержки.

В эту категорию попали отцы, одиноко воспитывающие детей, умершая мать которых не являлась гражданкой РФ. По смыслу, учитывая, что сам отец и дети — граждане РФ, им эта мера поддержки должна быть положена, а по норме закона в прежней редакции получить её они не могли.

Как именно будет применяться закон (когда, куда и с какими документами нужно обращаться) — будет понятно после принятия нормы в окончательной редакции».

Всю информацию по материнскому (семейному) капиталу, его получению и использованию всегда можно получить в отделениях Пенсионного Фонда РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о праве отцов на материнский капитал вступит в силу с 1 мая 2022 года.

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