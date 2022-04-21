Вашингтон, 21 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки расплакалась во время интервью с американскими СМИ, после того как разговор зашел о ряде законов, принятых в США по борьбе с пропагандой ЛГБТ, сообщает New York Post.

Представительницы ЛГБТ

Псаки спросили во время интервью для подкаста News Not Noise о законопроектах, таких как так называемый Don’t Say Gay Bill (Не говори «гей»), принятых в штате Флорида. Этот закон запрещает обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детском саду до третьего класса, а также обсуждение в учебных заведениях тем, которые «не соответствуют возрасту или развитию» учащихся.

«Это вопрос политического клина и попытка выиграть культурную войну», — сказала Псаки, громко плача. — И они делают это суровым и жестоким образом по отношению к сообществу детей».

По словам Псаки, такое ее эмоциональное отношение к проблеме вызвано «ужасностью» произошедшего во Флориде.

Другой пресс-секретарь Белого дома, Кейли Макинани, которая работала пресс-секретарем Белого дома в течение последних девяти месяцев правления Дональда Трампа, ответила 19 апреля, сказав, что хотела бы, чтобы Псаки пролила слезу из-за масштабов абортов в Америке.