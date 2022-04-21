Казань, , 11:04 — REGNUM Подпольный цех по производству незамерзающей жидкости обнаружили в одном из районов города Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Опасная «незамерзайка» 40.мвд.рф

В подпольном цехе велись работы по производству, розливу и упаковке стеклоомывающей жидкости, изготовляемой с использованием этилового спирта, на оборот которого требовалась лицензия.

В помещении находилась готовая продукция, куботейнеры с этиловым спиртом, химические соединения, применяемые при изготовлении спиртосодержащей продукции. Также имелась пустая тара и укупорка, используемая при розливе. Правоохранители в общей сложности изъяли более 20 тонн этилового спирта и произведенной на его основе стеклоомывающей жидкости.

Вся продукция направлена на экспертизу.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Приволжском районе города Казани под производство автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости переоборудовали склад. Из незаконного оборота изъяли почти 11 тыс. литров стеклоомывателя.

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