Кинешма, Ивановская область, , 11:03 — REGNUM В результате пожара на территории химического завода в Кинешме пострадал только один человек. Об этом 21 апреля сообщили в прокуратуре Ивановской области.

Пожар Pixabay.com

«Один пострадавший, женщина», — приводит слова представителя прокуратуры РИА Новости.

При этом ранее в прокуратуре сообщили, что при пожаре на Дмитриевском химическом заводе, являющемся крупнейшим производителем бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе, пострадало два человека.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правительства Ивановской области сообщило, что опасности для жителей из-за возгорания на промышленном объекте в Кинешме нет.