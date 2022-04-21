В результате пожара на химическом заводе в Кинешме пострадал один человек
Кинешма, Ивановская область, 21 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В результате пожара на территории химического завода в Кинешме пострадал только один человек. Об этом 21 апреля сообщили в прокуратуре Ивановской области.
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Пожар
«Один пострадавший, женщина», — приводит слова представителя прокуратуры РИА Новости.
При этом ранее в прокуратуре сообщили, что при пожаре на Дмитриевском химическом заводе, являющемся крупнейшим производителем бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе, пострадало два человека.
Как передавало ИА REGNUM, ранее правительства Ивановской области сообщило, что опасности для жителей из-за возгорания на промышленном объекте в Кинешме нет.