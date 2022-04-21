Кинешма, Ивановская область, , 11:01 — REGNUM Пожар на химическом заводе в Кинешме Ивановской области ликвидирован в 10:45 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Пожар 12019

Пожар на территории химпредприятия в Кинешме произошёл около 08:55 21 апреля, в 09:40 очаг возгорания был локализован. Открытое горение пожарные ликвидировали в 10:45.

«В результате пожара повреждено здание производства на площади 1500 кв. м», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате возгорания на химическом заводе в Кинешме пострадал один человек, с ожогом он доставлен в местную больницу, решается вопрос о его транспортировке в специализированное медучреждение.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на химзаводе в Кинешме: власти заявляют об отсутствии угрозы