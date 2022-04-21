Улан-Удэ, 21 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В минувшие сутки с улиц столицы Бурятии Улан-Удэ вывезено 300 кубометров песка и мусора. Это на 30% больше среднесуточного объёма убираемого смета весной 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Дороги Улан-Удэ очищают от песка

Всего за зиму на дороги и тротуары было высыпано 34 тонны песка, что на 12 тонн больше, чем предыдущей зимой. Работы по уборке улиц начались 4 марта, но из-за обильных снегопадов в начале апреля, в город завезли ещё более 1 тыс. тонн песка.

В результате, всего с начала марта коммунальщики вывезли с улиц города почти 7,8 тыс. кубометров песка и мусора, что эквивалентно 780 КАМАЗам. Завершить работы планируется до конца апреля.

«Для полной уборки смета на одном участке дороги спецтехника проходит по три раза. Основной объем работы на магистральных улицах выполняется ночью, чтобы днем не препятствовать дорожному движению», — отметили в комбинате по благоустройству.