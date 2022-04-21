Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM Американская актриса Анджелина Джоли пытается подать в суд на ФБР из-за расследования инцидента, произошедшего на частном самолёте с участием актёра Брэда Питта и их сына Мэддокса. Об этом 21 апреля пишет Page Six.

Анджелина Джоли Gage Skidmore

По данным СМИ, в суд поступил анонимный иск, в котором некая женщина требует получения информации о предполагаемом инциденте с домашним насилием, произошедшем на частном самолёте. «Несколько лет назад, когда истица, её тогдашний муж и их дети, которые в то время были несовершеннолетними, путешествовали на частном самолете, муж предположительно физически и словесно напал на истицу и детей», — говорится в иске. По данным СМИ, за истцом скрывается Анджелина Джоли.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Она обвинила актёра в домашнем насилии, заявив, что тот напал на их сына Мэддокса, который во время ссоры родителей заступился за мать. После инцидента ФБР начало расследование, однако не нашло следов насилия.

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