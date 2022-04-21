Чебоксары, , 11:00 — REGNUM Рассмотрение законопроекта о государственной финансовой поддержке семей военнослужащих из Чувашии, погибших во время спецоперации на Украине, — свидетельство «единства перед серьёзными проблемами». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 апреля заявил на сессии Госсовета Игорь Моляков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков. Скриншот: прямая трансляция cap. ru

Парламентарий оценил законопроект о выплате по 1 млн рублей семьям военнослужащих из Чувашии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, как «чрезвычайно важный». Он поблагодарил народ республики, благодаря которым оказывается данная финансовая поддержка, напомнив, что бюджетные (в том числе резервные) средства формируют за счёт труда жителей.

«Да, было сказано, что федеральные средства выделили значительные. Но то, что сегодня делам мы, — чрезвычайно важно. Резервный фонд – это средства от народа, от людей, живущих в Чувашии. Надо подумать также о том, чтобы без лишней бюрократической волокиты люди получали средства, чтобы не было дополнительных ран в душе наших людей», — сказал Игорь Моляков.

В продолжение темы депутат высказал мнение, что «перед лицом этих вопросов проявляем единство»:

«Данное решение – свидетельство единства перед серьёзными проблемами, перед серьёзнейшей задачей мирового масштаба, которую решаем на сегодняшний день. И наша задача – посмотреть, где ещё можно взять средства».

Он также призвал коллег «хорошенько подумать», чтобы тот же резервный фонд и бюджет стал «более полный».

Напомним, ранее глава минтруда Чувашии Алена Елизарова заявляла, что «мы насчитали порядка 15» федеральных гарантий российским военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля депутаты Госсовета Чувашии единогласно поддержали законопроект о выплате по 1 млн рублей семьям военнослужащим из республики, которые погибли во время проведения спецоперации на Украине.

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