Чебоксары, 21 апреля 2022, 11:00 — REGNUM Рассмотрение законопроекта о государственной финансовой поддержке семей военнослужащих из Чувашии, погибших во время спецоперации на Украине, — свидетельство «единства перед серьёзными проблемами». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 апреля заявил на сессии Госсовета Игорь Моляков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).
Парламентарий оценил законопроект о выплате по 1 млн рублей семьям военнослужащих из Чувашии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, как «чрезвычайно важный». Он поблагодарил народ республики, благодаря которым оказывается данная финансовая поддержка, напомнив, что бюджетные (в том числе резервные) средства формируют за счёт труда жителей.
В продолжение темы депутат высказал мнение, что «перед лицом этих вопросов проявляем единство»:
Он также призвал коллег «хорошенько подумать», чтобы тот же резервный фонд и бюджет стал «более полный».
Напомним, ранее глава минтруда Чувашии Алена Елизарова заявляла, что «мы насчитали порядка 15» федеральных гарантий российским военнослужащим.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля депутаты Госсовета Чувашии единогласно поддержали законопроект о выплате по 1 млн рублей семьям военнослужащим из республики, которые погибли во время проведения спецоперации на Украине.
Читайте ранее в этом сюжете: Семьям погибших военнослужащих выплатят в Чувашии по 1 млн рублей