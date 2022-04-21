Уфа, , 11:01 — REGNUM Снижение цен на помидоры, капусту и бананы зафиксировали в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Башстата.

Прилавки супермаркета

Средние цены на некоторые продукты питания приводятся по состоянию на 15 апреля 2022 года.

Так, за неделю больше всего (на 9,6%) в регионе подешевели помидоры свежие. За один килограмм этого овоща придется заплатить в среднем 185,09 рублей. Капуста белокочанная в Башкирии упала в цене на 7,9% (87,98 рублей за один кг). Бананы подешевели до 101,01 рублей (минус 6,1%). Также понизилась цена на морковь и лук репчатый.

Сообщается, что за семь дней в Башкирии на 5,2% подорожала свекла. На 4,8% стали дороже конфеты мягкие, глазированные шоколадом. Соль поваренная пищевая также подросла в цене на 4,6% (15,13 рублей за один кг).