Москва, 21 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. У России есть десять лет, за которые она должна измениться, иначе нацистская Европа ее сомнет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Самые быстрые исторические процессы идут медленно. У нас осталось десять лет. Они будут медленно нацифицировать реально Европу. Это нужно, чтобы полностью проиграл либерализм, это нужно, чтобы улетели не только Байдены-фигайдены, но Трампы. Нужно, наконец, чтобы из Северного командования или откуда еще появились «настоящие люди», и вот эти «настоящие люди» с «настоящими европейцами» взяли быка за рога», — заявил Кургинян.

По его словам, вот тогда-то Россия столкнется с по-настоящему серьезной опасностью, и ей придется менять себя целиком. «Это и есть те десять лет, за которые мы должны измениться, или нас сомнут».