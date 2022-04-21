Норильск, Красноярский край, , 10:59 — REGNUM Уголовное дело по факту растраты имущества аэропорта «Норильск» в особо крупном размере возбуждено по материалам проверки Норильской транспортной прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Растрата Crazykarting.ru

При проверке установлено, что в 2019–2020 годах по указанию одного из должностных лиц ООО «Аэропорт «Норильск» было списано имущество воздушной гавани – вездеход ТРЭКОЛ. Его реализовали по заниженной стоимости третьим лицам. При этом за счёт средств аэропорта вездеход отремонтировали на общую сумму более 0,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, экс-директор одного из муниципальных унитарных предприятий Красноперекопска задержан по подозрению в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

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