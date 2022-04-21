Биробиджан, 21 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области примут меры поддержки сельскохозяйственных компаний. Производители продуктов питания будут получать гранты и субсидии, оформление документов намерены ускорить, сообщил телеграм-канал правительства региона.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На ферме

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Вопрос обсуждался на заседании ведомства. Инициативу о предоставлении поддержки члены правительства поддержали единогласно. В числе мер также названо предоставление бюджетных средств на уплату процентов по кредитам и затраты на страхование для растениеводов и животноводов.

Эти предложения вносил на обсуждение заместитель начальника департамента сельского хозяйства правительства ЕАО Михаил Лиходовский.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет мер в связи с санкциями в отношении России начал работать в Еврейской автономии. Ещё часть поддерживающих экономику региона действий требует одобрения на федеральном уровне.