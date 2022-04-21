Донецк, 21 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Украинские боевики с начала эскалации выпустили по Донецкой Народной Республике более 22 тыс. боеприпасов, сообщает 21 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 64 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2114 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1909», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что всего украинскими боевиками выпущено 22 095 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК «Точка-У», 6 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 2639 ракет РСЗО БМ-21 «Град».