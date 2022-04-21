Москва, , 10:56 — REGNUM Банку России удалось удержать финансовый рынок РФ от обвала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Банку России удалось удержать от обвала российский финансовый рынок благодаря мерам по ограничению трансграничного движения капитала, обязательной продаже 80% валютной выручки и жестким ограничениям на снятие наличной валюты. Работа по расшивке потенциальных проблем на рынке облигаций, по операциям РЕПО и на срочном рынке, длившаяся почти месяц во время закрытия Московской биржи, также дала положительный результат, – сказал Домащенко. — Риск финансового коллапса возможен только в том случае, если будет объявлено полноценное эмбарго на поставку российского газа и нефти на весь мировой рынок. В текущих условиях на внутреннем финансовом рынке ситуация останется под контролем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринш заявил, что власти РФ сдержали финансовый коллапс.