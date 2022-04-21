Москва, 21 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Банку России удалось удержать финансовый рынок РФ от обвала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Банку России удалось удержать от обвала российский финансовый рынок благодаря мерам по ограничению трансграничного движения капитала, обязательной продаже 80% валютной выручки и жестким ограничениям на снятие наличной валюты. Работа по расшивке потенциальных проблем на рынке облигаций, по операциям РЕПО и на срочном рынке, длившаяся почти месяц во время закрытия Московской биржи, также дала положительный результат, – сказал Домащенко. — Риск финансового коллапса возможен только в том случае, если будет объявлено полноценное эмбарго на поставку российского газа и нефти на весь мировой рынок. В текущих условиях на внутреннем финансовом рынке ситуация останется под контролем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринш заявил, что власти РФ сдержали финансовый коллапс.