Находка, Приморский край, 21 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Находку прибыли 308 вынужденных переселенцев из Мариуполя, в том числе 90 детей, также есть пожилые люди, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

«Все прибывшие будут поселены в пункт временного размещения во Врангеле. 22 апреля с ними начнут работу специалисты минсоцполитики края и центра занятости населения по оформлению необходимых документов на русском языке, а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей для тех, кто её еще не получил. Ожидается, что с местом работы люди определятся в течение месяца», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 вынужденных переселенцев из Донбасса прибыли в Уфу.