Москва, 21 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Большинству европейских импортеров российского угля будет крайне сложно отказаться от поставок этого топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные Минэнерго РФ о том, что объем экспорта угля из России с начала 2022 года сократился почти на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Снижение экспорта угля в европейские страны стабилизировалось в 2020 году, когда в Европу было поставлено лишь 53,6 млн тонн, что на 34,5 млн тонн меньше, чем было поставлено в 2019 году. В 2021 году было поставлено 50,4 млн тонн. В 2022 году под запрет попал экспорт российского угля в страны Евросоюза в объёме 48,7 млн т, из них коксующегося угля – 3,45 млн т. Общей стоимостью около 8 млрд евро. Это почти четверть российского угольного экспорта (23%), — сказала Лебединская. — Но большинству импортеров отказаться от российского угля будет сложно. Найти сырье можно, но оно окажется дороже. К цене контракта надо будет добавить стоимость фрахта, а это около 20%. Крайне зависима от российского угля Италия, в которой доля российского угля составляет 67%. Доля российского угля в импорте Германии составляет 52%, Франции – 37%, Испании – 30%».

Лебединская обратила внимание на то, что страны Евросоюза сделали ставку на ЮАР.

«Общий экспорт угля из ЮАР в ЕС в I квартале 2022 года вырос до 1,2 млн тонн. Но этого объема недостаточно для замещения всего угля, — сказала эксперт. — Но и российским угольщикам заместить выпадающие доходы будет тоже непросто. При наличии потенциального спроса со стороны стран Восточной Азии нет технической возможности, так как Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) магистрали используются также для экспорта неугольных грузов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша ввела эмбарго на поставки угля из РФ и Белоруссии.