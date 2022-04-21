* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 21 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Похоже, маршал Дустум, в 2001 году официально ставший доверенным лицом США в Афганистане для продвижения интересов Вашингтона, теперь нанят британцами для реализации проекта «игр с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и дестабилизации региона.

Gumilev-center.af Абдул-Рашид Дустум

В статье регионального отделения информационного агентства «Тасним» говорится, что в последние сорок с лишним лет в Афганистане правили местные лидеры и элиты, опиравшиеся на силы этносов и племён, и эти лидеры и полевые командиры всегда получали финансовые и иные выгоды из военных и политических конфликтов.

«В последние два десятилетия в ходе оккупации Афганистана американцами, мы видим, что эти же люди смогли получить много привилегий и выгод, используя свою этническую принадлежность и опираясь на своих вооружённых соплеменников, и смогли продолжить своё участие в афганской политике», — отмечается в материале.

Но около десяти лет назад западные страны пришли к выводу, что они могут найти новый путь и использовать потенциал и влияние афганских лидеров для достижения своих целей, финансируя и вооружая их.

«В результате, мы видим, что в разных уголках мира в войнах, развязанных Западом, всегда можно найти следы афганских боевиков, — пишет автор статьи. — Присутствие афганских боевиков в рядах террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, участие афганских боевиков в войне коалиции Саудовской Аравией против йеменского народа, их участие в боевых действиях между Азербайджаном и Арменией — это лишь некоторые игры Запада с афганскими лидерами для ведения опосредованной войны в регионе и даже внутри Афганистана».

С тех пор, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникло в Афганистан, с самого начала было очевидно участие некоторых афганских лидеров в поддержке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против многострадального народа Афганистана; они готовы проливать кровь афганцев в обмен на деньги и блага на Западе для себя, своих детей и окружения.

Кроме того, с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бегством большинства этих лидеров из Афганистана, возникает вопрос: »Будут ли теперь эти избалованные иностранными деньгами лидеры сидеть без дела или снова будут наняты кем-то?»

В первые дни считалось, что Запад объединит их, окажет поддержку, в Афганистане начнёт осуществляться проект так называемого сопротивления, а с приходом весны на иностранные деньги начнутся боевые действия этих лидеров непосредственно против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но этот сценарий отпал.

«Иностранцы не хотели вступать в прямую конфронтацию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддерживая этих людей», поэтому им пришлось искать новые решения, указывает издание.

Новое решение: «Найм афганских лидеров для продвижения новых проектов дестабилизации оси Россия — Китай — Иран». Беглые афганские лидеры приветствовали это, потому что они всё ещё могли участвовать в политической жизни, зарабатывать деньги и сплотить вокруг себя своих давних последователей.

Конфликт на Украине стал отправной точкой. Российские войска взяли в плен десятки афганцев, и в сообщениях указывается, что сотни афганских боевиков сражаются вместе с украинскими войсками против России.

На этом проблема не заканчивается. Афганский террорист нападает на трёх священнослужителей в святилище Разави в иранском Мешхеде, и убивает двух из них, и это только начало. В течение нескольких дней ложные новости будут в центре внимания: «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атакует узбекские пограничников с территории Афганистана». А пока нужна ещё одна новостная бомба: «Три одновременных взрыва в шиитских школах в Кабуле».

Но какое отношение эти вопросы имеют друг к другу?

Нападавший в храме Разави — узбек по национальности, это первое нападение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Афганистана против иностранного государства — «атака против Узбекистана», и прямо указывается что это дело рук ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ); с помощью распространяемых в сети видеороликов узбекских членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наблюдается участие узбекских боевиков в войне на Украине. И, наконец, местные источники сообщают, что во взрывах в Кабуле были видны следы узбекских боевиков.

Поместим их рядом с тремя важными новостями, опубликованными на прошлой неделе:

1. Выделение Дустуму 250 миллионов долларов США для дестабилизации обстановки на севере Афганистана.

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2. Публикация фотографий тайной встречи Дустума с муфтием Нематуллой, лидером ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана и вторым лицом этой группировки.

3. Арест в Иране Хашима Раиса, приближённого Дустума, за вербовку наёмников для участия в конфликте на Украине и, возможно, других диверсионных проектов в регионе.

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Похоже, что, как и в 2001 году, когда Дустум официально стал доверенным лицом США в Афганистане для продвижения интересов Вашингтона, на этот раз он вступил в сговор с британцами и стал исполнителем проекта по поддержке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дестабилизации ситуации в регионе, указывает издание.

Поступая таким образом и используя возможности узбеков, покинувших Афганистан вместе с ним, и всех, кто имеет связи с узбеками внутри Афганистана, с Исламским движением Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тахира Юлдаша, и с террористами в Турции, Дустум хочет реализовать британский план по будущему Афганистана и региона, считает автор публикации.

Дустум в последние годы использовал свои очень тесные отношения с Турцией, отправив десятки бойцов из своего окружения в Турцию, а оттуда в Сирию и Ирак, и показал, что не откажется от предоставления своих услуг.

Во время своего правления на севере Афганистана он показал, что не имеет чёткой позиции и приверженности, и обеспечивает интересы какой-либо страны в обмен на деньги и привилегии. Это могут быть Соединённые Штаты, может быть Турция, а теперь и Великобритания.

Вполне разумно ожидать, что другие беглые афганские лидеры будут привлекаться к реализации таких проектов в будущем. Близость некоторых центральноазиатских террористов к народам внутри Афганистана, в том числе к таджикам, может привести к сотрудничеству региональных спецслужб, чтобы опосредовано участвовать в дестабилизации ситуации в Афганистане, пишет издание.