Воронеж, 21 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Депутат Воронежской городской думы признан судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. Дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, в 2017 году обвиняемый, являясь учредителем частной фирмы, владеющей Дворцом культуры на Ленинском проспекте (речь идёт о ДК имени Кирова), решил получить право собственности на земельный участок, на котором располагался данный объект недвижимости. Этому препятствовало расположение под зданием ДК бомбоубежища, находящегося в федеральной собственности.

В апреле 2017 года обвиняемый подал в департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области заявление о предоставлении в собственность за плату вышеуказанного земельного участка без проведения торгов за 2,5% от кадастровой стоимости, указав при этом заведомо ложные сведения об отсутствии на данном земельном участке иных объектов недвижимости, помимо Дворца культуры. В результате участок незаконно перешёл в собственность частной фирмы. Ущерб, причинённый государству обвиняемым, по оценкам составил более 31 млн рублей.

Позже Арбитражный суд Воронежской области признал сделку купли-продажи участка недействительной и вернул участок в федеральную собственность.

Сам обвиняемый в ходе следствия свою вину признал. В результате суд приговорил его к наказанию в виде четырёх лет лишения свободы условно и штрафу в один миллион рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.