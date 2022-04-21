Москва, , 10:53 — REGNUM Завод «Азовсталь» в Мариуполе должен быть заблокирован, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите ещё раз всем, кто до сих не сложил оружие, сделать это», — приказал президент министру обороны России Сергею Шойгу.

По словам главы государства, российская сторона гарантирует украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с международно-правовыми актами, раненым окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Путин отменил штурм промзоны, отметив необходимость сохранить жизнь российских солдат и офицеров.