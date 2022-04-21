Москва, 21 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Завод «Азовсталь» в Мариуполе должен быть заблокирован, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите ещё раз всем, кто до сих не сложил оружие, сделать это», — приказал президент министру обороны России Сергею Шойгу.

По словам главы государства, российская сторона гарантирует украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с международно-правовыми актами, раненым окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Путин отменил штурм промзоны, отметив необходимость сохранить жизнь российских солдат и офицеров.