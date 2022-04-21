Москва, , 10:53 — REGNUM В подавляющем большинстве случаев огонь приходит в леса с полей и примыкающих территорий. Об этом в ходе брифинга в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Лесной пожар ИА REGNUM

«Огонь в леса в 90% приходит с полей, примыкающих территорий, где к нему небрежно относятся. В связи с этим была проведена большая работа, и с 1 января 2022 года принято законодательство, по которому главы регионов несут ответственность за организацию пожаротушения», — сказал Козлов.

Министр также напомнил, что ранее ландшафтные пожары никак не регулировались.