Москва, 21 апреля 2022, 10:52 — REGNUM ЦБ намерен оспаривать заморозку международных резервов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля
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«Мы будем проводить работу по оспариванию заморозки наших международных резервов, будем использовать все доступные юридические механизмы для этого», — сказала Набиуллина в ходе отчета в Госдуме.
Страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину золотовалютных резервов, или около 300 млрд долларов, подсчитали в Минфине.
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