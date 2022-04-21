Москва, 21 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Основным проинфляционным фактором в России остается рост тарифов естественных монополий, то есть повышение тарифов без изменения качества предоставляемых услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Гончарова. Так она прокомментировала высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о постепенном снижении темпов инфляции.

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«Риски еще остаются, особенно в продовольственном сегменте, и это связано с инфляционными ожиданиями российских производителей, продавцов, а также потребителей. Рост цен на мировом рынке продовольствия может стать триггером для роста цен в РФ, что также спровоцирует подъем уровня инфляции, — сказала Гончарова. — Такое развитие событий можно нивелировать за счет интенсивной работы антимонопольной службы и государственного регулирования на продовольственном рынке РФ».

При этом она отметила, что уход с финансовых рынков РФ спекулятивного капитала также будет способствовать стабилизации, а снижение стоимости кредитных ресурсов приведет к повышению деловой активности, а следовательно, к повышению занятости и доходов населения, повышению общего уровня жизни в стране.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, инфляция в России по состоянию на 15 апреля ускорилась до 17,62%.