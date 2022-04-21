Москва, , 10:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий для российских военных, участвующих в спецоперации, в отношении раненых и семей погибших.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей, обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий», — сказал глава государства на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Кремле.

Кроме того, добавил российский лидер, необходимо подумать над дополнительными мерами поддержки.

«А в отдельных случаях подумать и об увековечении памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», — заключил президент.