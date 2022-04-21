В Минприроды рассказали, где пожароопасный сезон начнётся раньше прогноза
Москва, 21 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Пожароопасный сезон начнётся раньше обычного в южной части Дальнего Востока, а также в Сибири и на Урале. Об этом в ходе брифинга в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области
Лесной пожар
«Важно, что в 2022 году пожароопасный сезон начнётся раньше на юге Дальнего Востока, в Сибири и на Урале», — сказал Козлов.
Он призвал не бояться этого и прогнозировать пожароопасную ситуацию.