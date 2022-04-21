Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В больницах Екатеринбурга зафиксирован резкий рост числа онкозаболеваний. При этом медикам удалось добиться сокращения показателей смертности пациентов, сообщил на заседании гордумы замглавы минздрава Свердловской области Денис Демидов.

Больница Mos.ru

В 2021 году показатель заболеваемости злокачественными опухолями в столице Урала составил 458,6 на 100 тысяч населения. При этом в 2020 году он находился на отметке в 385,9 на 100 тысяч. Медики связывают такой рост заболеваемости с низкими показателями диспансеризации. В 2021 году обследования прошли всего 31,8% жителей Екатеринбурга.

В среднем по области ежегодный прирост случаев рака составляет 17%. В прошлом году на онкологическом учете стояло более 125 тысяч человек.