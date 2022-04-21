Москва, , 10:49 — REGNUM Санкции в меньшей степени затронули негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

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«Сегодня негосударственные пенсионные фонды находятся в устойчивом состоянии. Пенсионные накопления были инвестированы только в рублевые активы, и поэтому санкции и валютные риски они наименьшим образом ударили по этому финансовому институту», — заявила Набиуллина.

Она напомнила о работе по повышению требований к НПФ.