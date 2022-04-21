Париж, , 10:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «готов поехать» на Украину. Об этом, как сообщает Le Parisien, заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского, который еще раз пригласил Макрона посетить Украину.

«Макрон готов поехать туда, в том числе в Киев. Мы всегда говорили, что хотим зайти в санкциях как можно дальше. Сила этих санкций именно в том, чтобы двигаться вперед вместе. Сейчас мы сказали, что готовы пойти на эмбарго», — заявил Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, около 500 студентов и ученых с Украины скоро прибудут в Париж.

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