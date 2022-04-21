Москва, 21 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки в России до 20% позволило стабилизировать ситуацию в экономике. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Процентная ставка

«Когда против России западные страны ввели основной пакет санкций, на финансовом рынке началась сильная волатильность, резко снизился обменный курс, началась распродажа акций», — сказала Набиуллина.

Эта ситуация создавала прямые угрозы для финансовой устойчивости и не могла не привести к скачку инфляции, отметила глава ЦБ.

«Чтобы справиться с первым шоком Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Эта мера сработала. Люди от снятия наличных со счетов от эмоциональных покупок отказались и возвращают средства на депозиты. Сейчас подавляющая часть средств вернулась в банки. Меры также позволила стабилизировать ситуацию на валютном рынке и остановить всплеск инфляции», — сказала Набиуллина.