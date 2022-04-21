Москва, 21 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины подразделения российских войск совместно с Народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью освободили от киевских боевиков населенный пункт Кременная. Об этом 21 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Подразделения российских Вооруженных сил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов ВС РФ и НМ ЛНР удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики вновь произвели артиллерийский обстрел Петровского района Донецка.