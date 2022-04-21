Пекин, 21 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Центр исследований зеленых финансов Университета Цинхуа (CGFR) опубликовал новый отчет, призванный призвать корпорации и финансовые учреждения учитывать климатические риски в своих процессах принятия решений, сообщает 20 апреля агентство Синьхуа.

Климат

Согласно пресс-релизу, в отчете, озаглавленном «Оценка климатических рисков в Азии», раскрываются различные методологии и подходы к анализу климатических рисков, рассматриваются ограничения текущей практики и намечаются области возможностей.

Хотя существующие инструменты полезны, анализ рисков, связанных с климатом, все еще находится в зачаточном состоянии, и методологии постоянно обновляются, чтобы обеспечить более детальный анализ.

«Предприятия не могут рассчитывать на обычные аналитические инструменты для измерения климатических рисков, учитывая их нелинейность и беспрецедентность, и должны быть готовы использовать новейшие инструменты и методологии из всех доступных источников», — сказал заместитель директора CGFR Сунь Тяньинь .

В отчете отмечается, что активное решение экологических, социальных и управленческих вопросов и участие в инициативах по раскрытию информации приведут к снижению системных рисков, что приведет к повышению доверия инвесторов и может усилить конкурентные преимущества бизнеса. Отчет был представлен на сессии Ecosperity Conversations, проведенной в партнерстве с саммитом CleanEnviro в Сингапуре 2022.