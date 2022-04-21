Москва, 21 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Российские банки выбрали стратегию повышения сохранности средств вкладчиков, пусть и за счет возможностей потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Зафиксированное в РФ снижение размера среднего потребкредита связано с выполнением коммерческими банками требований Банка России по ужесточению практики управления кредитными рисками и снижению риск-аппетита в потребительском кредитовании, — сказал Цыганов. — Соответственно, выбрана стратегия повышения сохранности средств вкладчиков, пусть и за счет снижения возможностей потребительского кредитования. В дальнейшем размер среднего кредита и срок будут меняться, больший срок позволяет выдать больший же кредит, потенциальный спрос на которые вполне сохранился».

По словам Цыганова, эта тенденция начнет проявляться по мере стабилизации экономики и заметного снижения ключевой ставки Банком России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году потребительское кредитование будет постепенно восстанавливаться.