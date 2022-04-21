Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Годовой доход заместителя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николая Бондаренко («Единая Россия») превысил доход спикера парламента, единоросса Александра Бельского. Об этом свидетельствуют декларации о доходах и имуществе депутатов за 2021 год.

Gov.spb.ru Николай Бондаренко

До избрания депутатами Заксобрания в сентябре 2021 года оба политика работали в Смольном вице-губернаторами Санкт-Петербурга: Бондаренко — по городскому хозяйству, Бельский — по внутренней политике.

Доход Николая Бондаренко с 1 января по 31 декабря 2021 года составил 3 млн 610 тыс. рублей. Это на 480 тыс. рублей больше, чем у председателя Заксобрания Александра Бельского.

В собственности вице-спикера находятся земельный участок (1200 кв. м), жилой дом (139,6 кв. м) и квартира (67,7 кв. м).

Доход супруги вице-спикера составил за аналогичный промежуток времени 3 млн 307 тыс. рублей.

У второго заместителя председателя Заксобрания Марины Шишкиной («Справедливая Россия») годовой доход составил 2 млн 645 тыс. рублей. В собственности Шишкиной есть два земельных участка (1100 кв. м и 1085 кв. м), и два жилых дома (187,8 кв. м и 176,8 кв. м).

При этом в совместной собственности с супругом находятся два жилых дома в Финляндии (73 кв. м и 25 кв. м), а также земельный участок (10 850 кв. м). При этом годовой доход супруга Марины Шишкиной, главврача одной из крупнейших больниц Петербурга, составил 5 млн 107 кв. м.

В пользовании у Шишкиной есть земельный участок, площадь которого составляет 4354 кв. м. Также вице-спикер пользуется квартирой (172,9 кв. м).

Отметим, что основная часть перечисленных объектов находятся в Российской Федерации.