Набережные Челны, Татарстан, 21 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Татарии у жителя Ленинградской области сотрудники ГИБДД изъяли более 1 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РТ.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Автомобиль под управлением 49-летнего мужчины остановили в городе Набережные Челны. При досмотре в багажнике машины обнаружили и изъяли пакет с неизвестным веществом, которое, по заключению экспертизы, оказалось наркотическим средством весом более 1,1 кг.

По словам водителя, по указанию неустановленного лица (оператора интернет-магазина) он в одной из лесопосадок Московской области забрал наркотики из тайника и вез их для дальнейшего сбыта в Уфу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии автоинспекторы для проверки документов остановили иномарку под управлением 22-летнего жителя Санкт-Петербурга. При досмотре в автомобиле обнаружили 40 свертков с наркотиками.

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