Москва, 21 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Московской области планируется провести около 17 пасхальных ярмарок. Девять из них уже открылись, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Пасха

Пасхальные ярмарки заработали в городских округах — Зарайск, Кашира, Ленинский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Раменский, Рузский, Ступино, Химки. Всего организовано 675 торговых мест

Свои товары привезли производители и фермеры из 23 регионов России, в частности, из Ростовской, Тамбовской, Калужской, Владимирской, Тульской и др. Посетители пасхальных ярмарок смогут купить овощи, фрукты, мясную, молочную и рыбную продукцию, кондитерские изделия и т.д.

ИА REGNUM сообщало ранее, в 2021 году в Подмосковье провели 16 пасхальных ярмарок.

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