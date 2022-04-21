Элиста, 21 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Калмыкии в 2022 году сократилось число коммунальных аварий по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства степной республики Наран Кюкеев.

MichaelGaida Часть сети водоснабжения

Согласно данным системы мониторинга и контроля аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве, которую ведёт Минстрой России, с начала 2022 года в Калмыкии зарегистрировано 154 коммунальные аварии и инцидента, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (209). В Элисте за истекший период произошла 71 авария и инцидент, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (110).

«Если брать только аварии на водопроводах, то в республике с начала года произошло 59 аварий и инцидентов, в прошлом году — 95 (на 37,9% меньше), в Элисте – 48 аварий и инцидентов, в прошлом году — 72 (на 33,3% меньше)», — привёл данные Кюкеев.

ИА REGNUM сообщало, что 20 апреля в Элисте аварийное отключение водоснабжения затронуло пять многоквартирных домов и детский сад №22. Населению был организован подвоз питьевой воды.