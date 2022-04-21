Москва, 21 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Пожарный сезон в России наступил на территории 58 субъектов страны. Об этом в ходе брифинга в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

BLM Лесной пожар

«В 58 субъектах пожароопасный сезон наступил. В 14 из них силы приведены в режим дежурства», — сказал Козлов.

По его словам, сегодня зарегистрировано более 1020 пожаров в лесу – на площади чуть более 50 тысяч га: «В основном, это рукотворные пожары».