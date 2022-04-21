Андроповский район, Ставропольский край, 21 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Ставропольском крае утонул в реке Суркуль десятилетний ребенок. Мальчик со своим другом ловил рыбу и упал в воду. Несчастный случай произошел 20 апреля в Андроповском районе. По данному факту проводится проверка Следственного комитета по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

(сс) jarmoluk Происшествия на воде

«Мальчики девяти и десяти лет пошли рыбачить на реку Суркуль в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского округа. Мальчик десяти лет упал в воду, второй побежал позвать взрослых на помощь, однако спасти ребёнка не удалось», — сообщили подробности происшествия в СКР по региону.

В настоящее время в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что такой же несчастный случай на воде произошел 18 апреля в селе Казгулаг Туркменского округа Ставрополья. В канале утонул девятилетний ребенок.

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