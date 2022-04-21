Сковородинский район, Амурская область, 21 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Жители Амурской области продолжают выжигать сухую траву, несмотря на запрет и действующий в регионе особый противопожарный режим. С поличным в Сковородинском районе пойманы два амурчанина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе правительства региона.

Минприроды Алтайского края Лесной пожар на Алтае

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В селе Тахтамыгда мужчина сжигал сухую траву, и пламя вырвалось за пределы его огорода. Возгорание потушили оперативно благодаря слаженным действиям огнеборцев и несмотря на сильный ветер. Мужчину оштрафовали на 2 тыс. рублей.

У села Джалинда житель населённого пункта сжигал траву на участке для покоса. Там огонь успел пройти несколько гектаров. Тушили возгорание добровольцы и жители села. Нарушителя также оштрафуют на 2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области этой весной составлен уже 641 протокол об административных правонарушениях, проявившихся в игнорировании правил противопожарной безопасности. С нарушителей намерены взыскать более 1,5 млн рублей.