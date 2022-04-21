Москва, 21 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Россия вернет свои резервы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Мы ресурсы не потеряли, их заморозили и задачу надо так ставить! И деньги вернем, и еще проценты выплатят — надо в это верить!» — заявил Володин.

В ходе отчета главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) выразил обеспокоенность в связи с сохранностью замороженных резервов России в объеме 300 млрд долларов.