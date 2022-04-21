Донецк, 21 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь произвели артиллерийский обстрел Петровского района Донецка. Об этом 21 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован в 10:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитым 17 человек личного состава.