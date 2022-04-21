Памплона, Испания, 21 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Осасуной» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Антон Зайцев Карим Бензема

В составе «Реала» голы забили защитник Давид Алаба, нападающий Марко Асенсио и полузащитник Лукас Васкес. У «Осасуны» отличился форвард Анте Будимир.

Нападающий «Реала» Карим Бензема дважды не смог забить с пенальти – на 52-й и 59-й минутах. Оба раза его удары отразил вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 78 очков. «Осасуна» идёт на девятом месте с 44 очками.

Читайте также: «Вильярреал» обыграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании