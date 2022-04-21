Москва, 21 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни, заявил 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«В настоящее время обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни», — сказал глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что предложение о штурме промышленной зоны в Мариуполе, где остаются украинские националисты, нецелесообразен. Завод «Азовсталь» следует заблокировать.

Читайте также: Путин приказал заблокировать «Азовсталь», «чтобы муха не пролетела»