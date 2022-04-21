Черлакский район, , 10:40 — REGNUM Жительница Омской области расправилась с сожителем с помощью кухонного топорика.

В наручниках (сс) KlausHausmann

Как сообщили ИА REGNUM 21 апреля в следственном управлении СКР по Омской области, против 59-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В частном доме в селе Иртыш Черлакского района Омской области было обнаружено тело 53-летнего мужчины. По версии следствия, его 59-летняя сожительница 17 апреля нанесла пьяному мужчине множество ударов по голове обухом кухонного топорика.

Причиной ссоры стало то, что сельчанин всю неделю выгонял женщину из своего дома. После случившегося она вызвала скорую помощь.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Асбеста Свердловской области отправили в колонию за убийство 14-летней давности.

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